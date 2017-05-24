Будущий флагманский смартфон Samsung Galaxy S9 будет «звездным». На это указывает кодовое название устройства: оригинальная версия называется Star, более крупная – Star 2. Об сообщает корейское издание The Bell.

Визуально Galaxy S9 будет похож на существующий флагман, но получит усовершенствованный «безграничный» экран. Возможно, в него будет встроен сканер отпечатков пальцев. Также устройству приписывают 7-нанометровый процессор. Других подробностей пока нет.





Представленный в апреле Galaxy S8 оказался не слишком инновационным. Главным нововведением стал «безграничный» экран, которые понравился практически всем, но других значимых нововведений у гаджета нет. Не исключено, что Galaxy S9 порадует камерой нового уровня, качественным звуком и высокой автономностью.