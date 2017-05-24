Стартовала публичная бета Gwent

Компания CD Projekt RED объявила о старте открытого бета-тестирование карточной игры Gwent. Опробовать ее можно на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Сколько продлится тестироание, не уточняется. Пользователям персональных компьютеров для участия нужно зарегистрироваться на GOG.com, сообщает InGame.

Разработчики отмечают, что публичная бета — это новый старт для всех. Коллекция карт и игровой прогресс будут сброшены, чтобы обеспечить всем игрокам равные условия на старте публичной беты. Все участники закрытого бета-теста получат бочки с картами и другие награды за активное содействие в тестирование игры.

Финальная версия Gwent будет распространяться по условно-бесплатной модели. Однако одиночная кампания с несколькими сюжетными историями будет стоить денег. Релиз игры состоится вскоре после публичной беты.