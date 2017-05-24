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В Fallout 4 можно будет бесплатно поиграть с 25 по 29 мая
25.05.2017 13:13 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Bethesda анонсировала бесплатные выходные в Fallout 4. С 25 по 29 мая обладатели «золотой» подписки Xbox Live Gold и пользователи Steam получат возможность бесплатно загрузить и опробовать базовую версию игры и испытать многочисленные модификации, выпущенные для нее, сообщает
Кроме того, в указанный период в Steam, PlayStation Store и Xbox Live будут действовать скидки до 67% на Fallout 4 и сезонный абонемент.
Действие Fallout 4 происходит в постапокалиптическом Бостоне и его окрестностях. Америка пережила ядерную катастрофу, но мир изменился. Выжившие приспосабливаются к нему как могут. Для этого в игре есть глубокая система персонализации: можно изменять навыки персонажа, мастерить любое оружие, строить дома и целые города.
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Компания Bethesda анонсировала бесплатные выходные в Fallout 4. С 25 по 29 мая обладатели «золотой»...
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