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Белорусские трактора будут собирать в Египте

25.05.2017 18:43 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 мая — Sputnik. Сборку белорусских тракторов и техники "Амкодор" планируется открыть в Египте, заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

"На заключительной стадии находятся договоренности по созданию в Египте сборочного производства "Амкодор", — рассказал Колтович, слова которого приводит БелТА.

Он отметил, что накануне египетская делегация посетила предприятие и ознакомилась с продукцией "Амкодора" — гости высоко оценили качество белорусской техники.

Кроме того, Египет заинтересован в сотрудничестве с Беларусью в области транспорта. По словам министра, стороны обсудили три направления взаимодействия.  "Первое — модернизация наземного транспорта (автобусы, троллейбусы, трамваи). Второе — увеличение грузооборота и межрегиональных перевозок: египетская сторона ставит задачу увеличить в 10 раз объем грузоперевозок. Третье — реконструкция железнодорожного транспорта. Обсуждены наши возможности в области поставок подвижного состава, египетская сторона выразила заинтересованность в этой теме", — рассказал министр.

Как заметил заместитель премьер-министра Владимир Семашко, Беларусь кроме сборочного производства тракторов готова собирать на египетской земле автомобили самого разного назначения — грузовые, самосвалы и автобусы.

 
Теги: Минск
 
 
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В Египте уже собирают автомобили и тракторы белорусских брендов, сейчас прорабатывается вопрос о расширении модельного ряда.

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