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Шутки, проблемы горожан, пейзажи. Что минские чиновники публикуют в соцсетях
25.05.2017 23:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В последнее время представители администраций минских районов стали активнее общаться в соцсетях. В официальных группах можно рассказать о проблеме, узнать о судьбе обращения и даже найти шутки об отключении воды. 42.TUT.BY собрал ссылки на официальные аккаунты столичных районов и изучил, как чиновники общаются со своими подписчиками.
Центральный район
Администрация этого района ведет аккаунты сразу в пяти соцсетях. В Instagram появляются в основном фото с официальных встреч с участием главы района — Игоря Бузовского. Зато в группе «ВКонтакте» вовсю
Активнее всего чиновники общаются в Twitter: отвечают на вопросы пользователей и публикуют результаты рассмотрения обращений.
Партизанский район
Партизанский район можно добавить в друзья — в «Одноклассниках», Facebook и «ВКонтакте» его аккаунты офрмлены как учетные записи человека. На страницах публикуют местные новости — например, о высадке клумбы в виде эмблемы района или о визите министра образования в колледж машиностроения. А вот Twitter, похоже, забросили — последняя запись в нем появилась в январе.
Заводской район
У Заводского больше тысячи друзей «ВКонтакте» — это рекорд среди минских районов. В обоих официальных аккаунтах администрация публикует ссылки на местные новости. В «Одноклассниках» как минимум дважды пытались устроить опрос — об эффективности профилактики органов внутренних дел и коррупции. Правда, ответов
Московский район
В Twitter, Facebook и «ВКонтакте» района публикуют местные новости и анонсы — например, о прямых линиях чиновников и районных праздниках. В Instagram — пейзажи (правда, последний снимок вышел еще в прошлом году). Официальный аккаунт в «Одноклассниках» не обновляли уже больше года.
Самое живое сообщество администрации — «ВКонтакте», в нем вдобавок к новостям встречаются перепосты городских фото и шуток. Например, есть
Фрунзенский район
В двух официальных аккаунтах администрации можно найти анонсы местных ярмарок, акций и семинаров, а также отчеты с официальных мероприятий.
Некоторые горожане пишут о своих проблемах прямо на стене сообщества «ВКонтакте»: кто-то потерял ключ, кто-то остался недоволен выбором детского сада. На такие записи администрация отвечает — одним сразу помогают, а другим советуют обратиться к нужному специалисту.
Первомайский район
В соцсетях Первомайского района публикаций не появлялось уже больше года. Пока записи делали, здесь рассказывали о местных акциях и праздниках, «ВКонтакте»
У администраций трех оставшихся районов Минска — Октябрьского, Ленинского и Советского — аккаунтов в соцсетях не нашлось. Зато Мингорисполком общается через соцсети с горожанами уже больше двух лет. Обратиться к городским властям можно в
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В последнее время представители администраций минских районов стали активнее общаться в соцсетях. В официальных группах можно рассказать о проблеме, узнать...
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