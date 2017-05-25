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Впервые Минск соберет лучших экспертов в области FinTech
26.05.2017 02:58 — Новости Hi-Tech | Bybanner
27-28 мая в Минске в бизнес-центре «Виктория» (пр-т Победителей, 59) впервые пройдет Международная конференция
Справочно: регистрация с 10-00 до 10-30. С 10-00 до 10-45 подход к прессе. Контактное лицо для представителей СМИ (29)384-93-50 Наталья.
Организатором мероприятия выступит центр поддержки предпринимательства ООО
- Сегодня важно поддерживать проекты по продвижению стартапов и помогать молодым предпринимателям в становлении и развитии их бизнес-идей, - комментирует Валерий Архипчук, исполнительный директор ОАО «Белагропромбанк». - Цель и миссия нашего банка, ориентированного на развитие и поддержку сектора малого и среднего бизнеса, - создать максимально эффективную технологию реализации предпринимательской инициативы, так называемую горизонтальную экосистему, которая будет способствовать благоприятному развитию бизнеса. В основе этой системы лежит идея всесторонней помощи начинающим бизнесменам. Реализуя эти подходы, мы можем надеяться на скорейший успех начинающих компаний и привлечение к ним внимания со стороны крупных инвесторов, в том числе иностранных.
Кульминацией мероприятия Minsk FinTech Conference станет международная битва стартапов Minsk Startup Battle, где примут участие более 20 fintech-стартапов из Беларуси и России.
Компетентное жюри даст экспертную оценку заявленным проектам. Победители битвы получат денежные призы и подарки. Призовой фонд битвы составляет 3500 долларов США в эквиваленте.
Главный денежный приз в размере 2500* долларов США в эквиваленте учрежден международной платежной системой Mastercard. Главный приз будет присужден победителю международной битвы стартапов, определенному по результатам голосования жюри.
Mastercard - технологическая компания, работающая в глобальной платежной индустрии. Она управляет самой быстрой в мире сетью обработки платежей, которая соединяет потребителей, финансовые институты, торговые организации, правительственные и деловые структуры более чем в 210 странах и территориях. Продукты и решения Mastercard позволяют проще, безопаснее и эффективнее решать повседневные задачи, например, делать покупки, путешествовать, вести бизнес и управлять финансами.
Второй денежный приз в размере 1000 долларов США в эквиваленте, учрежденный Фондом венчурных инвестиций «Форсайт+» будет вручен выбранной фондом команде. Фонд венчурных инвестиций «Форсайт+» занимается инвестированием в проекты на разных стадиях - от Seed до Round A. Объем инвестиций в каждый проект составляет от 100 тыс. долл. до 5 млн. долл. Круг интересов фонда: интернет проекты, проекты в области финансовых технологий и образовательных технологий.
Помимо конференции и битвы стартапов на мероприятии будет действовать выставка-шоу стартапов. Мероприятие соберет более 1000 участников из США, стран Европы и Ближнего Востока. В общей сложности более 30 инвесторов, 20 спикеров, представителей 10 корпораций в области FinTech.
В ходе мероприятия пройдут панельные дискуссии по различным аспектам финансовых технологий. Перед участниками с докладами выступят специалисты по FinTech. На выставке компаниям будет представлена возможность продемонстрировать свои наработки в области программных и аппаратных решений.
Среди участников ожидаются представители органов государственного управления и организаций Беларуси:
В мероприятии примут участие также ведущие специалисты финансовой сферы, среди них:
В качестве жюри в мероприятии примут участие руководители различных инновационных фондов, а также инвестиционных компаний:
Кроме того, в качестве экспертов на мероприятии ожидаются руководители различных компаний:
и многие другие.
Участники мероприятия получат возможность заслушать ряд докладов, касающихся как общих процессов развития финансовых технологий, так и отдельных аспектов в работе с ними. Довольно обширный доклад представит Алексей Минин на тему «Изменение бизнес-моделей организаций в условиях дигитализации. Что нас ждет и что надо делать?».
Наум Кац в своем докладе «Построение финансового развития компании в период падения спроса» затронет вопросы разработки и реализации стратегии развития компании в неблагоприятных рыночных условиях.
В своих выступлениях руководители стартапов, а также разработчики программных приложений в области финансовых расчетов поделятся своими историями успеха по внедрению программных и аппаратных решений. Филлип Шубин в своем докладе «Приложение «Кошелек»: история успешной борьбы с пластиком» поделиться историей создания и внедрения электронного платежного приложения «Кошелек».
Также на конференции бизнес-ангелы и руководители венчурных фондов поделятся принципами инвестирования в стартапы. Например, Владислав Грамович в своем докладе «Краундфандинг как способ отбора и финансирования стартапов» затронет один из источников финансирования, который будет полезен начинающим стартаперам. Любовь Симонова Емельянова в своем докладе «Привлечение инвестиций в стартап. Взгляд со стороны инвестора» подробно рассмотрит основные критерии, которым руководствуется инвестор при работе со стартапом.
Кроме того, будут затронуты различные аспекты в работе стартапов, специализирующихся на финансовых технологиях. Валентин Рачковский в своем докладе «Защита интеллектуальной собственности стартапа» расскажет стартаперам об алгоритмах работы для защиты своего продукта. Александр Шостак в докладе «Как и в какой стране стартапу подключить прием онлайн-платежей» остановится на вопросах бухгалтерского сопровождения деятельности стартапа.
Победители международной битвы:
- станут обладателями мультимедийной портативной акустической системы, а также геймеровской клавиатуры и мыши;
- интернет-магазин
- компания
- облачный сервис SMS-рассылок
Также победители битвы станут обладателями ряда ценных призов. Постоянный партнер мероприятия интернет-магазин
Приятным бонусом для победителей станут сертификаты на различные активные виды проведения досуга. Компания BYCARD предоставит сертификат на бесплатное посещение кинотеатров и других культурно-развлекательных заведений. Компания DAROO приготовила для призеров и участников ряд сертификатов на участие в различных развлекательных активностях, среди которых сертификаты на батуты, картинг, зеркальный лабиринт и полет в аэротрубе.
Не останутся без внимания и участники конференции. Для них партнеры мероприятия также приготовили ценные презенты. Компания Booster Bay для розыгрыша приготовила три сертификата на обучение английскому языку на 20, 18 и 14 академических часов.
Женскую половину аудитории необычным призом решила порадовать компания SVEN. Для розыгрыша будут представлены несколько комплектов наушников в виде драгоценных камней, «геймерскую» клавиатуру и другие призы.
Мероприятие будет полезно не только стартаперам, где они получат возможность заявить о себе на международном уровне, а также получить консультации от ведущих экспертов по различным аспектам своей деятельности. Зрители также не останутся в стороне. Кроме розыгрыша ценных призов, зрители также получат уникальную возможность наладить необходимые связи, заслушать актуальные доклады о тенденциях в развитии финансовой сферы от самих практиков. Представится зрителям также и возможность лично пообщаться с руководителями успешных белорусских и российский стартапов и из первых уст узнать их истории успеха, получить напутствия в своей деятельности.
НЕ УПУСТИ РЕДКИЙ ШАНС ПООБЩАТЬСЯ С УСПЕШНЫМИ ЛЮДЬМИ И НАЧАТЬ ПИСАТЬ СВОЮ ИСТОРИЮ УСПЕХА!
Об организаторе
«Стартап технологии» - первый центр поддержки предпринимательства, системно работающий над развитием стартап-движения в Беларуси, помогающий запускать и развивать инновационные и высокотехнологичные бизнес-проекты. Компания проводит ключевые стартап-конференции
Сайт:
*В соответствии с правилами конкурса, главный приз составляет 2500 долларов США, за вычетом налоговых платежей, подлежащих перечислению в бюджет с суммы приза.
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27-28 мая в Минске в бизнес-центре «Виктория» (пр-т Победителей, 59) впервые пройдет Международная конференция Minsk FinTech Conference 2017. На два дня бизнес-центр «Виктория»...
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