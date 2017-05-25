Картинка дня: исследователь посадил себе на лицо 3000 пчел

Исследователь дикой природы Койот Петерсон (Coyote Peterson) испытал на себе укусы более 30 европейских медовых пчел. Видео об этом опубликовано на его YouTube-канале Brave Wilderness.



Изображение: Brave Wilderness / youtube.com

В ходе эксперимента на подбородок мужчины наклеили феромон пчелиной матки, привлекший около 3000 насекомых. Они образовали на лице исследователя своеобразную пчелиную бороду.

После того как пчел убрали, Петерсон пожаловался на то, что у него «горит» лицо и сильно раздулись губы. Разговаривать у него получалось с трудом. Пчелы укусили его несколько десятков раз.

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Ранее мужчину уже кусал « муравей-пуля » (Paraponera clavata) и тарантуловый ястреб (Pepsis formosa). Боль их укусов оценивается учеными в 4+ и 4 балла по шкале Шмидта. Для сравнения, укус пчелы в этой шкале соответствует 1,0 балла, красного муравья — 1,2, шершня — 2,0.

Еще одним его экспериментом стало испытание укола ядовитых плавников рыбы-зебры. Укол колючками этой рыбы очень болезнен и приводит к параличу скелетной и дыхательной мускулатуры, что в итоге может вызвать смерть.