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Картинка дня: исследователь посадил себе на лицо 3000 пчел
26.05.2017 09:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Исследователь дикой природы Койот Петерсон (Coyote Peterson) испытал на себе укусы более 30 европейских медовых пчел. Видео об этом
В ходе эксперимента на подбородок мужчины наклеили феромон пчелиной матки, привлекший около 3000 насекомых. Они образовали на лице исследователя своеобразную пчелиную бороду.
После того как пчел убрали, Петерсон пожаловался на то, что у него «горит» лицо и сильно раздулись губы. Разговаривать у него получалось с трудом. Пчелы укусили его несколько десятков раз.
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Ранее мужчину уже кусал «
Еще одним его экспериментом стало
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Исследователь дикой природы Койот Петерсон (Coyote Peterson) испытал на себе укусы более 30 европейских медовых пчел. Видео об этом опубликовано на его YouTube-канале Brave...
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