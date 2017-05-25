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Французы замаскировали свой танк газетами
26.05.2017 10:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Российский военный эксперт Алексей Хлопотов
Хлопотов пишет, что использование газет летом на фоне зелени, хотя и выглядит на первый взгляд нелогичным, вполне объяснимо: «Если приглядеться к пейзажу местности, на которой проводят ученья „Леклерки“, то мы увидим стволы белых березок, но главное — светло-серые проплешины дорог и прочих участков с жухлой, выгоревшей и засохшей травой. Газеты, наклеенные на броню, в таких условиях работают очень хорошо — разбивают силуэт машины и сливают его с местностью».
Сегодня «Леклерк» является одним из самых совершенных западных танков. Боевая машина массой около 57 тонн защищена модульной комбинированной броней, вооружена 120-мм пушкой, снабженной автоматом заряжания, обеспечивающим технический темп стрельбы (без учета прицеливания и наводки) до 15 выстрелов в минуту.
Это дает эффективную скорострельность 10−12 выстр./мин как с места, так и в движении. Цена продвинутой электронной начинки Leclerc составляет порядка 60% стоимости танка.
Напомним, что зимой этого года многие СМИ с юмором восприняли
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