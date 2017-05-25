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Звезда неожиданно исчезла из Вселенной
26.05.2017 11:49 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Астрономы наблюдали, как массивная умирающая звезда переродилась в черную дыру вместо того, чтобы стать сверхновой. Научная работа об этом
Звезда N6946-BH1 была в 25 раз массивнее Солнца. Она находилась в галактике Фейерверк (NGC 6946) в созвездии Лебедя на расстоянии примерно 20 миллионов световых лет от Земли.
С марта по май 2009 года астрономы Университета штата Огайо наблюдали, как ее яркость выросла до нескольких миллионов солнечных светимостей. Ученые ожидали, что произойдет сильный взрыв и звезда превратится в сверхновую — это характерно для небесных объектов такой массы. За время исследования специалисты наблюдали этот процесс у шести других похожих звезд.
Однако в 2015 году N6946-BH1 полностью исчезла из вида, от нее перестало исходить излучение в видимом спектре. На месте звезды зафиксировали только слабое излучение в инфракрасном спектре.
Ученые пытались найти звезду, полагая, что она скрылась за пылевым облаком. Но все попытки оказались безуспешны — звезды больше не было. Исследователи охарактеризовали это явление как «неудачная» сверхновая.
Специалисты полагают, что на месте N6946-BH1 образовалась черная дыра. Этот случай стал первым «провалом» сверхновой за время наблюдений. Авторы исследования предположили, что от 10 до 30 процентов массивных звезд погибают как «неудачные сверхновые», исчезая вместо того, чтобы взорваться.
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Астрономы наблюдали, как массивная умирающая звезда переродилась в черную дыру вместо того, чтобы стать сверхновой. Научная работа об этом опубликована...
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