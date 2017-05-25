Картинка дня: канадец заснял на видео, как его атаковал медведь

Канадский охотник Ричард Уэсли (Richard Wesley) опубликовал видео , в котором его атакует разъяренный медведь. На запись обратило внимание издание Buzzfeed .



Изображение: Richard Wesley / youtube.com / buzzfeed.com

Во время охоты мужчина заметил, что на горизонте появился черный медведь-барибал. Когда хищник начал приближаться, охотник решил отпугнуть его громкими возгласами.

Но это не принесло желаемого результата, медведь побежал прямо на Уэсли и прыгнул на него. В последний момент охотник попытался выстрелить в животное из лука, но ничего не вышло.

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К счастью для Уэсли, после короткой схватки медведь утратил интерес к нему и вскоре скрылся. В итоге мужчине удалось отделаться лишь несколькими ушибами локтя.