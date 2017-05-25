|
Картинка дня: канадец заснял на видео, как его атаковал медведь
26.05.2017 13:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Канадский охотник Ричард Уэсли (Richard Wesley) опубликовал
Во время охоты мужчина заметил, что на горизонте появился черный медведь-барибал. Когда хищник начал приближаться, охотник решил отпугнуть его громкими возгласами.
Но это не принесло желаемого результата, медведь побежал прямо на Уэсли и прыгнул на него. В последний момент охотник попытался выстрелить в животное из лука, но ничего не вышло.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
К счастью для Уэсли, после короткой схватки медведь утратил интерес к нему и вскоре скрылся. В итоге мужчине удалось отделаться лишь несколькими ушибами локтя.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Канадский охотник Ричард Уэсли (Richard Wesley) опубликовал видео, в котором его атакует разъяренный медведь. На запись обратило внимание издание
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии