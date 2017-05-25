ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Картинка дня: канадец заснял на видео, как его атаковал медведь

26.05.2017 13:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Канадский охотник Ричард Уэсли (Richard Wesley) опубликовал видео, в котором его атакует разъяренный медведь. На запись обратило внимание издание Buzzfeed.

Картинка дня: канадец заснял на видео, как его атаковал медведь
Изображение: Richard Wesley / youtube.com / buzzfeed.com

Во время охоты мужчина заметил, что на горизонте появился черный медведь-барибал. Когда хищник начал приближаться, охотник решил отпугнуть его громкими возгласами.

Но это не принесло желаемого результата, медведь побежал прямо на Уэсли и прыгнул на него. В последний момент охотник попытался выстрелить в животное из лука, но ничего не вышло.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

К счастью для Уэсли, после короткой схватки медведь утратил интерес к нему и вскоре скрылся. В итоге мужчине удалось отделаться лишь несколькими ушибами локтя.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Канадский охотник Ричард Уэсли (Richard Wesley) опубликовал видео, в котором его атакует разъяренный медведь. На запись обратило внимание издание

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Звезда неожиданно исчезла из Вселенной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2017
Белорусская военная газета
26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика