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Суриков: Россия уверена в реализации проекта БелАЭС на 100%

26.05.2017 13:50 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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ОСТРОВЕЦ, 26 мая — Sputnik. В России полностью уверены в том, что Белорусская АЭС будет построена и введена в эксплуатацию, заявил журналистам в Островце посол РФ в Минске Александр Суриков.

Суриков: Россия уверена в реализации проекта БелАЭС на 100%
© Sputnik / Виктор Толочко
Суриков: Беларусь может построить еще два ядерных реактора

26 мая при организационной поддержке МИД и Министерства энергетики Беларуси аккредитованные в республике иностранные дипломаты посещают площадку строительства БелАЭС.

"Были сомнения еще на этапе начальном, на этапе проектирования, но сейчас уверенность стопроцентная в реализации", — сказал Суриков.

По словам дипломата, сооружение БелАЭС идет "не без проблем", однако это неизбежно при таком масштабе строительства.

"Реализовывается проект с переменным успехом, есть производственные сложности, но это бывает на каждой стройке, я скажу это вам как строитель по своей первой специальности. Это неизбежно", — подчеркнул он.

Суриков заметил, что с точки зрения стратегического замысла этот проект очень нужен Беларуси.

Дипломат также добавил, что в России положительно воспринимают этот проект. "В России очень положительно к нему относятся, так как Беларусь наш друг и брат, и мы приложим все усилия для скорейшего завершения проекта", — сказал он.

Строительство БелАЭС проходит недалеко от города Островец (Гродненская область). Станция будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200, общая мощность которых составляет до 2400 мегаватт. Для АЭС был выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями. Планируется, что первый энергоблок будет введен в эксплуатацию через два года, второй заработает в 2020 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Строительство станции идёт не без проблем, но это неизбежно на стройке подобного масштаба.

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