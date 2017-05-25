Беларусь и Россия могут создать совместное производство БПЛА

МИНСК, 26 мая — Sputnik. Беларусь считает целесообразным совместно с Россией создать производство беспилотников, заявил председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков.

Совместное заседание президиумов академий наук Беларуси и России состоялось в пятницу в Минске.



© Sputnik Александр Кряжев МВД рассказало, для чего планирует использовать беспилотники

"Только что разговаривал с коллегами, что надо, может быть, создавать или центры совместные, или совместное предприятие по производству беспилотных летательных комплексов", — цитирует РИА Новости слова Гусакова.

Глава НАН также отметил, что российская сторона уже предложила создать сборочный центр или лабораторию в Беларуси. Гусаков добавил, что российские коллеги накануне ознакомилась с производством беспилотников в Беларуси и заинтересовались отечественными разработками.

Ранее сообщалось, что в Беларуси появилась Федерация беспилотной авиации, которая пытается совместно с компетентными органами привести в порядок законодательство, касающегося регулирования использования дронов. Sputnik побеседовал с представителем зампредседателя этой организации .

Sputnik также побывал там, где собирают отечественные БПЛА, начиненные самым современным оборудованием — читайте репортаж из Физико-технического института НАН .