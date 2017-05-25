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Беларусь и Россия могут создать совместное производство БПЛА

26.05.2017 15:18 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 мая — Sputnik. Беларусь считает целесообразным совместно с Россией создать производство беспилотников, заявил председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков.

Совместное заседание президиумов академий наук Беларуси и России состоялось в пятницу в Минске.

Беларусь и Россия могут создать совместное производство БПЛА
© Sputnik Александр Кряжев
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"Только что разговаривал с коллегами, что надо, может быть, создавать или центры совместные, или совместное предприятие по производству беспилотных летательных комплексов", — цитирует РИА Новости слова Гусакова.

Глава НАН также отметил, что российская сторона уже предложила создать сборочный центр или лабораторию в Беларуси. Гусаков добавил, что российские коллеги накануне ознакомилась с производством беспилотников в Беларуси и заинтересовались отечественными разработками.

Ранее сообщалось, что в Беларуси появилась Федерация беспилотной авиации, которая пытается совместно с компетентными органами привести в порядок законодательство, касающегося регулирования использования дронов. Sputnik побеседовал с представителем зампредседателя этой организации.

Sputnik также побывал там, где собирают отечественные БПЛА, начиненные самым современным оборудованием — читайте репортаж из Физико-технического института НАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Россияне, ознакомившиеся с производством белорусских беспилотников, предложили разместить сборочные площади либо лабораторию на территории Беларуси.

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