Представлен 6,44-дюймовый смартфон Xiaomi Mi Max 2

Компания Xiaomi официально представила смартфон Mi Max 2. У него – 6,44-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и аккумуляторная батарея емкостью 5300 мАч с поддержкой ускоренной зарядки Quick Charge 3.0.

Новинка построена на базе процессора Qualcomm Snapdragon 625 с частотой 2 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, встроенной – 64/128 ГБ. Основная камера представлена 12-мегапиксельным сенсором Sony IMX 386 с фазовым автофокусом и двойной LED-вспышкой, для селфи предусмотрена 5-мегапиксельная камера.





Также аппарат оснащен стандартным 3,5-мм разъемом для наушников и портов USB-C. В качестве операционной системы установлена Android 7.1 с фирменной оболочкой MIUI 8.2. Время автономной работы в режиме просмотра видео достигает 18 часов.

В продажу смартфон Xiaomi Mi Max 2 поступит 1 июня по цене от $248.