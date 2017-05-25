Михадюк: это счастье, что судьбой мне выпало строить БелАЭС

ОСТРОВЕЦ, 26 мая — Sputnik. Заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк, курирующий по линии Минэнерго вопросы строительства белорусской АЭС, встретил свой день рождения на стройплощадке БелАЭС, где в пятницу проходит визит иностранных дипломатов.

Михадюк родился 26 мая 1955 года и занимается вопросами сооружения БелАЭС с того самого момента, как Беларусь только начала обсуждать возможность реализации этого проекта.



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"Надо благодарить судьбу за то, что она доверила мне возможность принимать участие в таком внедрению нового вида энергетики в стране. Это счастье", — сказал Михадюк в беседе с корреспондентом Sputnik.

Замминистра подчеркнул, что видит свою задачу в том, чтобы построить ядерный объект, безупречный с точки зрения безопасности.

"Сами технические решения должны обеспечивать безопасность. Должен быть контроль за качеством прибывающего оборудования и контроль за качеством строительно-монтажных работ. Тогда станция будет безопасной", — сказал он.

Sputnik поздравляет Михаила Ивановича с днем рождения и желает ему здоровья, счастья и профессиональных успехов, а также благодарит за сотрудничество и открытость для комментариев по всем вопросам, касающимся строительства станции.

Строительство Белорусской АЭС проходит недалеко от города Островец в Гродненской области. Станция будет состоять из двух энергоблоков проекта, созданного в РФ, ВВЭР-1200, общая мощность которых составляет до 2400 мегаватт. Для АЭС был выбран проект АЭС-2006 — типовой проект станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными показателями. По планам, первый энергоблок будет введен в эксплуатацию через два года, второй заработает в 2020 году.