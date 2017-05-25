Рассекречены характеристики и внешность смартфона Huawei Honor 9

Новый флагманский смартфон Huawei Honor 9 прошел сертификацию в Китае. Благодаря этому стали известны характеристики устройства.

В основе аппарата находится восьмиядерный процессор Kirin 960 с частотой 2,4 ГГц. Объем оперативной памяти в зависимости от модификации составляет 4 либо 6 ГБ. Экран характеризуется 5,15-дюймовой матрицей с разрешением 1980 x 1080 пикселей. Основная камера представлена 12- и 20-мегапиксельными модулями, тогда как у фронтальной всего 8 мегапикселей.

Питается гаджет от аккумуляторной батареи емкостью 3100 мАч. Габариты трубки равны 147,3 x 70,9 x 7,45 мм при массе 155 граммов. Тестовый образец работал под управлением операционной системы Android 7 Nougat.

Официальный анонс смартфона Huawei Honor 9 ожидается летом 2017 года.