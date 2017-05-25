Acer Nitro 5 – ноутбук для геймеров с ограниченным бюджетом

Компания Acer представила ноутбук Nitro 5, предназначенный для любителей игр с ограниченным бюджетом.

Новинка располагает 15,6-дюймовой матрицей с разрешением 1920 x 1080 пикселей. Дальше возможны варианты с процессорами AMD и Intel, а также с разными дискретными видеокартами.

Компьютеры с процессорами Core i5 и Core i7 седьмого поколения оснащаются графикой NVIDIA GeForce 1050 Ti, а модификации на базе процессоров AMD FX, A10 и A12 дополнены видеоадаптером Radeon RX 550.





Объем оперативной памяти может достигать 32 ГБ, твердотельной – 512 ГБ. Также можно установить жесткий диск емкостью до 2 ТБ.

Еще устройство может похвастаться клавиатурой с подсветкой, адаптером Wi-Fi802.11 ас и множеством портов, среди которых есть USB Type-C.

Стоимость и сроки начала поставок ноутбука Acer Nitro 5 будут объявлены позже.