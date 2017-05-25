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Недорогой ноутбук-перевертыш Acer Spin 1 получил обновление

26.05.2017 12:28 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Acer обновила стильный недорогой ноутбук-перевертыш Spin 1, который может похвастаться металлическим корпусом и опциональной поддержкой перьевого ввода.

Новинка имеет 11,6-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 1920 x 1080 и оснащается процессорами Apollo Lake, Intel Pentium или Celeron. Объем оперативной памяти составляет всего 4 ГБ, твердотельной eMMC – 32/64/128 ГБ.

Недорогой ноутбук-перевертыш Acer Spin 1 получил обновление

Также присутствуют адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.0, слот для карточек формата microSD, порты USB 3.1, USB 2.0 и HDMI. Время автономной работы достигает восьми часов. Толщина устройства – 14 мм, вес – 1,25 кг.

Обновленный ноутбук Acer Spin 1 поступит в продажу в июле по цене от 400 евро.

 
 
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Компания Acer обновила стильный недорогой ноутбук-перевертыш Spin 1, который может похвастаться...

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