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Вышла PC-версия научно-фантастического боевика Vanquish

26.05.2017 13:18 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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В продажу поступила компьютерная версия боевика Vanquish от японской студии Platinum Games. Пользовательские оценки игры в Steam «очень положительные». В свою очередь журналисты отмечают, что визуальная составляющая игры значительно похорошела по сравнению с оригинальной версией для Xbox 360 и PlayStation 3, сообщает InGame.

PC-версия Vanquish предлагает разблокированную частоту кадров, поддержку разрешения вплоть до 4К и расширенные настройки графики, в том числе сглаживание, анизотропную фильтрацию, затенение фонового света, изменяемое качество текстур и теней, пост-процессинг и многое другое.

Сюжет Vanquish основан на глобальном конфликте США и России, который перерос в вооруженное столкновение за контроль над энергоресурсами. Протагонистом является правительственный агент по имени Сэм Гидеон, уничтожающий смертоносных роботов со сверхчеловеческой скоростью и ловкостью.

 
 
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В продажу поступила компьютерная версия боевика Vanquish от японской студии Platinum Games. Пользовательские...

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