Автор «Ведьмака» продал права на франшизу за гроши

Журналисты узнали за сколько Анджей Сапковский продал права на создание видеоигр по вселенной «Ведьмака». Сумма оказалась ничтожно малой – всего $4000, сообщает InGame .

Изначально права на франшизу приобрела польская независимая студия Metropolis Software, которая хотела сделать собственную игр по «Ведьмаку», но проект так и не увидел свет. В 2008 году студия вошла в состав холдинга CD Projekt, которой пришлось продлить лицензию спустя несколько лет. Сумма сделки не уточняется, но судя по недовольству Анджея Сапковской, она оказалась небольшой. Позже он пытался пересмотреть условия контракта, но было уже поздно.





До выхода первого «Ведьмака» книги Сапковского пользовались популярностью только в Польше. После игровой адаптации они стали продаваться по всему миру. Однако с продажи игр писатель ничего не получает.