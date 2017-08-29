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Загадка на выходные: найдете ли вы сокровища?

26.05.2017 17:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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По пятницам 42.TUT.BY и ЛогикЛайк публикуют логические задачи, чтобы вы могли размять мозги в выходные. Проверьте: найдете ли вы сокровища, если подвернется такая возможность?

Загадка на выходные: найдете ли вы сокровища?

Вы долго путешествовали, прошли через множество приключений и добрались до подземелья с сокровищами. Перед вами — четыре двери. У вас есть одна попытка, чтобы открыть одну из них. Если вы ошибетесь, другого шанса уже не будет.

Перед дверями стоят два охранника. Оба знают, где спрятаны сокровища, но не любят говорить. Вы можете задать им один вопрос, ответом на который будет «да» или «нет».

Один из них кивнет головой, если будет думать, что знает ответ на вопрос, и считает, что ответом будет «да». Во всех других случаях он останется неподвижным.

Второй охранник покачает головой из стороны в сторону, если будет думать, что знает ответ на вопрос, и считает, что ответом будет «нет». Во всех других случаях он останется неподвижным.

Охранники совершенно логичны и никогда не лгут. Что вы спросите, чтобы наверняка найти дверь с сокровищами?

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Загадка на выходные: найдете ли вы сокровища?

ЛогикЛайк — это онлайн-платформа для развития логики и математических способностей детей от 5 до 12 лет. На сайте более 2500 логических задач. Мы учим детей рассуждать и мыслить нестандартно. Материал в простой и понятной для детей форме.

 
 
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