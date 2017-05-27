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Карточки будут работать с перебоями этой ночью

27.05.2017 22:15 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 мая — Sputnik. Карточки некоторых банков будут работать с перебоями ночью с субботы на воскресенье, напомнили Sputnik в БПЦ.

Причина перебоев в работе карточек — профилактические работы в системе электроснабжения Банковского процессингового центра (БПЦ).

Проходить профилактические работы будут с двух до пяти часов ночи. В этот промежуток времени возможны перерывы в обслуживании держателей карточек ряда банков.

В случае перерывов в обслуживании владельцы карточек временно не смогут оплачивать ими покупки, а также снимать наличные.

Кроме того, проблемы могут возникнуть и в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу БПЦ.

 
Теги: Минск
 
 
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Очередные профилактические работы будет проводить с субботы на воскресенье Банковский процессинговый центр.

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