|
Сайт "Дапаможнік" помогает сделать первый шаг в поиске предков
28.05.2017 10:41 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мая — Sputnik. В белорусском сегменте интернета заработал электронный ресурс "Дапаможнік", рассчитанный на тех, кто собирается начать поиск предков, которые жили на территории современной Беларуси.
Разработчиком уникального для нашей страны проекта является Белорусский научно-исследовательский центр электронной документации. Корреспондент Sputnik разбирался, как работает "Дапаможнік", с директором БелНИЦЭД Вячеславом Носевичем.
Поисковая система содержит три раздела: "Селения" (белорусский язык), "Селения" (русский язык) и "Фамилии". Всего в систему внесено почти 50 тысяч населенных пунктов и более 300 тысяч фамилий.
Вячеслав Носевич отметил, что разработкой "Дапаможніка" учреждение занималось самостоятельно в течение последнего года, а данные, которые были внесены в базу, собирались на протяжении 18 лет совместной работы с Национальным архивом.
Электронный ресурс работает таким образом, что в результате поиска выдает только фамилии и названия населенных пунктов. Никаких автобиографических сведений он не содержит.
Для сбора данных использовались сведения из районных книг "Память", а для составления карты населенных пунктов дореволюционные и советские каталоги.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Электронный ресурс "Дапаможнік" призван помочь белорусам, которые интересуются историей своей семьи и хотят составить генеалогическое древо.
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии