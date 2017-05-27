МИНСК, 28 мая — Sputnik. В белорусском сегменте интернета заработал электронный ресурс "Дапаможнік", рассчитанный на тех, кто собирается начать поиск предков, которые жили на территории современной Беларуси.

Разработчиком уникального для нашей страны проекта является Белорусский научно-исследовательский центр электронной документации. Корреспондент Sputnik разбирался, как работает "Дапаможнік", с директором БелНИЦЭД Вячеславом Носевичем.

Поисковая система содержит три раздела: "Селения" (белорусский язык), "Селения" (русский язык) и "Фамилии". Всего в систему внесено почти 50 тысяч населенных пунктов и более 300 тысяч фамилий.

Вячеслав Носевич отметил, что разработкой "Дапаможніка" учреждение занималось самостоятельно в течение последнего года, а данные, которые были внесены в базу, собирались на протяжении 18 лет совместной работы с Национальным архивом.

Электронный ресурс работает таким образом, что в результате поиска выдает только фамилии и названия населенных пунктов. Никаких автобиографических сведений он не содержит.

Для сбора данных использовались сведения из районных книг "Память", а для составления карты населенных пунктов дореволюционные и советские каталоги.

Подробнее о том, как работает электронный ресурс "Дапаможнік" читайте на белорусской версии Sputnik >>