Ученые открыли прозрачных лягушек, у которых сквозь кожу видно сердце

Исследователи обнаружили в низовьях Амазонки новый вид стеклянных лягушек с прозрачной грудной клеткой. Научная работа об этом опубликована в журнале ZooKeys , кратко об открытии рассказало издание New Scientist .



Изображение: zookeys.pensoft.net

Новый вид получил название Hyalinobatrachium yaku. Найденная лягушка размером не превышает двух сантиметров и живет с листве деревьев.

От других видов ее отличают темно-зеленые пятна на спине, которые исчезают после смерти. Также уникально брачное поведение этих амфибий: самцы охраняют яйца, прикрепленные с нижней стороны листьев деревьев, пока те не упадут в поток воды.

Стеклянные лягушки могут размножаться только в ручьях с чистой водой. Биологи отмечают, что новый вид находится в опасности. Лягушек нашли в регионе, где добывают нефть и обширно строят дороги. Это вызывает загрязнение воды и разрушения привычной для амфибий среды обитания.



Изображение: zookeys.pensoft.net

Необычная и прозрачность этого вида. Некоторые другие представители семейства стеклянных лягушек тоже имеют прозрачную кожу. Однако далеко не у всех лягушек сквозь грудную клетку можно наблюдать за сердцебиением. У некоторых амфибий сердца белые, поэтому разглядеть их почти невозможно.

Ученые не знают, почему у стеклянных лягушек развилась прозрачность. Исследователи надеются, что недавно обнаруженный вид поможет понять эволюционную схему, из-за которой они стали похожи на стекло.