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В NASA решили впервые "потрогать" Солнце

29.05.2017 14:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) заявило о намерении запустить зонд, который погрузится в атмосферу Солнца. Об этом сообщается на сайте агентства.

В NASA решили впервые "потрогать" Солнце
Изображение: NASA Solar Dynamics Observatory

Целью миссии, названной Solar Probe Plus, будет сбор данных о солнечной активности. Это, вероятно, поможет людям предсказывать вспышки и возникающие на Земле магнитные бури.

Аппарат, который «потрогает» Солнце, будет запущен в августе 2018 года. В течение семи лет зонд будет корректировать свою траекторию, используя для этого гравитационное поле Венеры, рядом с которой он пройдет семь раз. После этого он приблизится к Солнцу на минимальное расстояние — шесть миллионов километров.

Зонд должен будет выдержать температуру 1400 градусов Цельсия. Для этого инженеры предусмотрели теплозащитный экран толщиной 11,5 сантиметра, сделанный из композитного материала с углеродным волокном. Кроме того, аппарат будет оборудован системой циркуляции воды для уменьшения воздействия солнечного излучения на приборы.

В 1976 году зонд «Гелиос-2» прошел над солнечной фотосферой на расстоянии 43 миллиона километров. Он был запущен в рамках миссии, целью которой было исследование солнечного ветра и космических лучей.

 
 
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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) заявило о намерении запустить зонд, который погрузится в атмосферу...

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