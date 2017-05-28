Apple разрабатывает микросхему для Siri

Apple разрабатывает микросхему под названием Neural Engine, которая будет отвечать за искусственный интеллект в устройствах компании. Об этом сообщает авторитетное издание Bloomberg.

Новый чип призван снизить нагрузку с центрального процессора и графического ускорителя, мощности которых задействованы для систем распознавания лиц и речи. В будущем эти и сопутствующие задачи будут возложены на отдельный набор системной логики, который позволит повысить производительность и автономность устройств компании.





Напомним, что сопроцессоры уже давно используются в смартфонах и планшетах Apple. В частности, они отвечают за сбор данных c барометра, акселерометра, гироскопа и компаса, даже когда устройства выключено либо находится в режиме «сна». В будущем отдельный чип будет отвечать за работу Siri.