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Apple разрабатывает микросхему для Siri

29.05.2017 11:46 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Apple разрабатывает микросхему под названием Neural Engine, которая будет отвечать за искусственный интеллект в устройствах компании. Об этом сообщает авторитетное издание Bloomberg.

Новый чип призван снизить нагрузку с центрального процессора и графического ускорителя, мощности которых задействованы для систем распознавания лиц и речи. В будущем эти и сопутствующие задачи будут возложены на отдельный набор системной логики, который позволит повысить производительность и автономность устройств компании.

Apple разрабатывает микросхему для Siri

Напомним, что сопроцессоры уже давно используются в смартфонах и планшетах Apple. В частности, они отвечают за сбор данных c барометра, акселерометра, гироскопа и компаса, даже когда устройства выключено либо находится в режиме «сна». В будущем отдельный чип будет отвечать за работу Siri.

 
 
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