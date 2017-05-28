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Стоимость 4 ГБ памяти HBM2 составляет $80

29.05.2017 11:29 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Стоимость одного чипа памяти HBM2 емкостью 4 ГБ составляет не менее $80. Об этом сообщает издание Fudzilla со ссылкой на свои собственные источники.

На данный момент память HBM2 используется только в профессиональных видеокартах вроде Radeon Vega Frontier Edition. Первые потребительские видеокарты с новой быстрой памятью поступят в продажу в июне-июле. Это будут ускорители Radeon RX Vega. Однако не факт, что все они будут оснащены памятью HBM2. Скорее всего, последняя достанется только флагманской модели, тогда на моделях попроще будет установлена более дешевая GDDR5X, которая также используется во флагманах NVIDIA.

Стоимость 4 ГБ памяти HBM2 составляет

Дороговизна HBM2 обусловлена малым спросом. Пока потребности в столь быстрой памяти невысоки. Однако производители видеокарт постепенно проталкивают технологию в массы, что должно способствовать снижению ее стоимости в будущем.

 
 
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Стоимость одного чипа памяти HBM2 емкостью 4 ГБ составляет не менее $80. Об этом сообщает...

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