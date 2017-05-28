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Смартфон Huawei Nova 2 оснащен 20-мегапиксельной камерой для селфи

29.05.2017 13:00 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Huawei официально представила смартфоны Nova 2 и Nova 2 Plus. Это телефоны с характеристиками выше среднего, работающие под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой EMUI 5.1.

Huawei Nova 2 имеет 5-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей, процессор HiSilicon Kirin 659, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной флэш-памяти, 20-мегапиксельную фронтальную камеру и двойную основную с 12- и 8-мегапиксельным объективами. Также гаджет оснащен 3,5-мм разъемом для наушников, сканером отпечатков пальцев и портом USB Type-C. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 2950 мАч.

Смартфон Huawei Nova 2 оснащен 20-мегапиксельной камерой для селфи

Nova 2 Plus располагает 5,5-дюймовым экраном с разрешением 1920 x 1080 пикселей, 128 ГБ встроенной памяти и аккумулятором на 3340 мАч. В остальном устройство похоже на младшую модель.

В Китае стоимость смартфонов Huawei Nova 2 и Nova 2 Plus составляет $423 и $465 соответственно.

 
 
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Компания Huawei официально представила смартфоны Nova 2 и Nova 2 Plus. Это телефоны с характеристиками выше...

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