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Американские ученые создали "суперантибиотик"
30.05.2017 08:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Американские ученые создали разновидность антибиотика
Специалисты получили третью модификацию ванкомицина, которая изменяет проницаемость клеточной стенки бактерий. Ранее ученые получили еще две модификации антибиотика, каждая из которых предполагает свою стратегию борьбы с бактериальной инфекцией. По мнению ученых, это позволит избежать развития у микроорганизмов резистентности к антибиотику.
По сравнению с предыдущей версией антибиотика препарат, созданный на основе трех модификаций ванкомицина, более чем в тысячу раз эффективнее. При лечении его потребуется значительно меньше и, как следствие, больной столкнется с меньшим числом возможных осложнений.
В настоящее время специалисты работают над промышленной технологией синтеза новых модификаций ванкомицина. Пока в лабораторных условиях получение препарата происходит слишком долго и предполагает выполнение 30 промежуточных процедур и химических реакций.
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Американские ученые создали разновидность антибиотика ванкомицин, способную бороться с супербактериями — организмами, невосприимчивыми к традиционным методам...
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