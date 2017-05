Американские ученые создали разновидность антибиотика ванкомицин , способную бороться с супербактериями — организмами, невосприимчивыми к традиционным методам лечения. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, кратко о нем сообщает Исследовательский институт Скриппса (США).



Фото: Reuters / Francisco Bonilla

Специалисты получили третью модификацию ванкомицина, которая изменяет проницаемость клеточной стенки бактерий. Ранее ученые получили еще две модификации антибиотика, каждая из которых предполагает свою стратегию борьбы с бактериальной инфекцией. По мнению ученых, это позволит избежать развития у микроорганизмов резистентности к антибиотику.

По сравнению с предыдущей версией антибиотика препарат, созданный на основе трех модификаций ванкомицина, более чем в тысячу раз эффективнее. При лечении его потребуется значительно меньше и, как следствие, больной столкнется с меньшим числом возможных осложнений.

В настоящее время специалисты работают над промышленной технологией синтеза новых модификаций ванкомицина. Пока в лабораторных условиях получение препарата происходит слишком долго и предполагает выполнение 30 промежуточных процедур и химических реакций.