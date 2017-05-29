ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Представлен безрамочный смартфон от создателя Android

30.05.2017 14:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Создатель операционной системы Android и бывший руководитель мобильного направления Google Энди Рубин представил собственный смартфон — Essential Phone. Об этом рассказывает The Verge.

Представлен безрамочный смартфон от создателя Android
Изображение: Essential / theverge.com

Экран гаджета занимает почти всю переднюю панель, его диагональ — 5,71 дюйма, разрешение — 2560×1312 пикселей. Корпус изготовлен из титана и керамики. Создатель утверждает, что такой смартфон лучше перенесет падение чем гаджета из алюминия.

Новинка получила процессор Qualcomm 835, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Любопытно, что на задней панели смартфона нет логотипа.

У новинки есть порт USB Type-C и разъем для беспроводной передачи данных. А вот 3,5-мм разъема для наушников нет — производитель обещает поставлять переходник вместе с наушниками.

Представлен безрамочный смартфон от создателя Android
Изображение: Essential / theverge.com

Смартфон будет поставляться с 360-градусной камерой, также производитель предложит док-станцию для подзарядки. Эти аксессуары придется подключать с помощью небольших металлических штырьков.

Основная камера Essential Phone двойная с разрешением 13 мегапикселей. Фронтальная камера получила разрешение 8 мегапикселей и может снимать видео в качестве 4K.

Смартфон ожидаемо работает под управлением ОС Android. Цена новинки в США составит 699 долларов, о дате старта продаж пока не сообщается.

Также компания Энди Рубина представила миниатюрную 360-градусную камеру, которая может подключаться смартфону, динамик Essential Home и операционную систему Ambient OS для предметов «умного дома».

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Создатель операционной системы Android и бывший руководитель мобильного направления Google Энди Рубин представил собственный смартфон — Essential Phone. Об этом...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Американские ученые создали "суперантибиотик"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика