Представлен безрамочный смартфон от создателя Android

Создатель операционной системы Android и бывший руководитель мобильного направления Google Энди Рубин представил собственный смартфон — Essential Phone. Об этом рассказывает The Verge .



Изображение: Essential / theverge.com

Экран гаджета занимает почти всю переднюю панель, его диагональ — 5,71 дюйма, разрешение — 2560×1312 пикселей. Корпус изготовлен из титана и керамики. Создатель утверждает, что такой смартфон лучше перенесет падение чем гаджета из алюминия.

Новинка получила процессор Qualcomm 835, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Любопытно, что на задней панели смартфона нет логотипа.

У новинки есть порт USB Type-C и разъем для беспроводной передачи данных. А вот 3,5-мм разъема для наушников нет — производитель обещает поставлять переходник вместе с наушниками.



Изображение: Essential / theverge.com

Смартфон будет поставляться с 360-градусной камерой, также производитель предложит док-станцию для подзарядки. Эти аксессуары придется подключать с помощью небольших металлических штырьков.

Основная камера Essential Phone двойная с разрешением 13 мегапикселей. Фронтальная камера получила разрешение 8 мегапикселей и может снимать видео в качестве 4K.

Смартфон ожидаемо работает под управлением ОС Android. Цена новинки в США составит 699 долларов, о дате старта продаж пока не сообщается.

Также компания Энди Рубина представила миниатюрную 360-градусную камеру, которая может подключаться смартфону, динамик Essential Home и операционную систему Ambient OS для предметов «умного дома».