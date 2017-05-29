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Поставьте торренты на паузу: ночью 1 июня не будет работать интернет

30.05.2017 16:01 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мая — Sputnik. Перебои с доступом в интернет могут быть у абонентов из Минска и Минской области ночью первого июня, сообщили во вторник в пресс-службе Национального оператора электросвязи.

Поставьте торренты на паузу: ночью 1 июня не будет работать интернет
© Pixabay
"Белтелеком" пообещал, что тарифы на интернет пока расти не будут

"Белтелеком" — белорусский монополист в области предоставления услуг интернет-связи. Закупленный трафик компания перепродает и иным — частным — операторам интернет- и мобильной связи.

В ночь на 1 июня с работой интернета у минчан и жителей области могут быть проблемы: с часа ночи до шести утра специалисты "Белтелекома" будут проводить ремонтно-настроечные работы на сети передачи данных Минска, Минского района и Минской области.

Кратковременные перерывы в это время возможны в предоставлении услуг телефонии IMS, byfly, ZALA, охраны.

С экстренными службами можно будет связаться при помощи мобильной связи — с телефонией у белорусских операторов ночью со среды на четверг перебоев не ожидается.

 
Теги: Минск
 
 
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Проблемы с доступом в интернет могут быть у жителей Минска и Минской области ночью со среды на четверг.

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