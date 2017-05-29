БГУИР разрабатывает собственный двигатель для наноспутников

МИНСК, 30 мая – Sputnik. Одна из лабораторий Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники занимающаяся разработкой наноспутников, в ближайшем времени представит прототип двигателя собственной разработки для малых космических аппаратов.



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Разработку наноспутников в БГУИР осуществляют в рамках программы "Технология СГ".

"Сейчас мы работаем над электрическими двигателями для малых космических аппаратов. Тема разработки наноспутников массой до десяти килограммов сейчас актуальна. Стоимость их запуска низкая в связи с малыми размерами, так что этим активно занимаются университеты. Подобные космические аппараты требуют специфических двигателей, для их функционирования не подходит технология, которая используется в больших аппаратах. Необходимо разработать компактные двигатели, которые не требуют большого количества энергии", – рассказал Sputnik Евгений Чубенко, ведущий научный сотрудник БГУИР.

Чаще всего источником энергии выбирают солнце, избегая таким образом необходимости загружать в спутник много топлива.

"Сейчас мы занимаемся разработкой струйных энергостатических двигателей. Пока что идет начальный этап разработки, готовых образцов нет. И в мире существует буквально несколько фирм, которые занимаются разработкой. Струйные электростатические двигатели уже используются в малых аппаратах", – пояснил Чубенко.

Одна из задач ученых в том, чтобы разработать максимально дешевое топливо, которого будет достаточно, чтобы перемещать спутник в космосе.

"Программа рассчитана до 2020 года, к этому времени мы планируем создать опытный прототип", – резюмировал ученый.

Несмотря на малый размер, современные наноспутники имеют широкую область применения: от дистанционного зондирования Земли до космических наблюдений. С их помощью отрабатываются программно-аппаратные решения, их используют для образовательных программ, для экологического мониторинга, а также исследования геофизических полей и астрономических наблюдений.