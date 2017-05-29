Россия и Украина поспорили об истории в твиттере

Официальные твиттер-аккаунты России и Украины обсудили спорный вопрос об истории с помощью картинок и гифок. На необычный для мировой дипломатии диалог обратило внимание издание Gizmodo .





Все началось с того, что президент России Владимир Путин в своей речи назвал королеву Франции Анну Ярославну российской княжной. После этого президент Украины Петр Порошенко в своем видеовыступлении назвал Анну киевлянкой, а Путина обвинил в попытке «похитить княжну в российскую историю». А в статье Википедии об Анне развернулась настоящая «война правок».

Официальный твиттер-аккаунт Украины решил пошутить на эту тему.

Когда Россия говорит, что Анна Киевская установила отношения между Россией и Францией, давайте напомним последовательность событий

1051: Анна Ярославна была французской королевой, супругой короля Генриха с 1051 по 1060 годы. Известное Реймсское Евангелие, на котором присягали французские короли, изначально было книгой в библиотеке ее отца, Ярослава Мудрого, великого князя киевского.

1051: Тем временем в Москве… [березовая роща]

Официальный твиттер-аккаунт России не остался в долгу:

@Ukraine We are proud of our common history. share the same historical heritage which should unite our nations, not divide us. pic.twitter.com/hdmkuGy22p — РоссиЯ (@Russia) 30 мая 2017 г.

Мы гордимся нашей общей историей. Россия, Украина, Беларусь имеют общее историческое наследие, которое должно объединять наши народы, а не разделять нас.

1051: Тем временем в Москве… [березовая роща]

1051: Тем временем в Великом Новгороде [Софийский собор]

Аккаунт Украины решил не останавливаться и опубликовал гифку со сценой из сериала «Симпсоны» с намеком на Советский Союз.

«Вы действительно не меняетесь?»

Кстати, полностью эта сцена выглядит так:

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