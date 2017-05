Россия и Украина поспорили об истории в твиттере

Официальные твиттер-аккаунты России и Украины обсудили спорный вопрос об истории с помощью картинок и гифок. На необычный для мировой дипломатии диалог обратило внимание издание Gizmodo .

Все началось с того, что президент России Владимир Путин в своей речи назвал королеву Франции Анну Ярославну российской княжной. После этого президент Украины Петр Порошенко в своем видеовыступлении назвал Анну киевлянкой, а Путина обвинил в попытке «похитить княжну в российскую историю». А в статье Википедии об Анне развернулась настоящая «война правок».

Официальный твиттер-аккаунт Украины решил пошутить на эту тему.

Когда Россия говорит, что Анна Киевская установила отношения между Россией и Францией, давайте напомним последовательность событий

1051: Анна Ярославна была французской королевой, супругой короля Генриха с 1051 по 1060 годы. Известное Реймсское Евангелие, на котором присягали французские короли, изначально было книгой в библиотеке ее отца, Ярослава Мудрого, великого князя киевского.

1051: Тем временем в Москве… [березовая роща]

Официальный твиттер-аккаунт России не остался в долгу: