Белорусские ученые разрабатывают метод диагностики заболеваний по капле крови

Белорусские ученые разработали материал, который позволяет обнаруживать вещества в крайне низких концентрациях. Их разработка может быть полезна в самых разных сферах — от поиска преступников до постановки диагнозов.



Анна Бондаренко. Фото: Ксения Григорьева, БГУИР

В течение нескольких последних лет белорусские ученые изготавливают по собственной технологии особые подложки — расходный материал для химического анализа. Этим занимаются специалисты из БГУИР совместно с коллегами из Института физики им. Степанова НАН Беларуси.

На такую подложку помещают каплю раствора и с помощью спектрометра детектируют и изучают молекулы, входящие в его состав. Особенности материала позволяют делать это с невероятно высокой точностью.

— Вы можете детектировать многие вещества в предельно низких концентрациях, — объясняет кандидат технических наук Анна Бондаренко, один из авторов разработки. — Это позволяет проводить анализ с точностью, которой невозможно достичь с использованием других методов.

В основе подложки — кремниевая пластина со слоем наноструктурованного материала под названием пористый кремний. Сверху осаждаются наночастицы серебра или золота.

— Сам анализ проводится достаточно быстро. В принципе он проводится в течение 30 секунд — минуты. Подготовка образца и нанесение на подложку — весь комплекс занимает три часа максимум.



Фото: Ксения Григорьева, БГУИР



Фото: Ксения Григорьева, БГУИР

Использовать такой метод можно в разных областях — например, в криминалистике или медицине. В теории такие подложки можно использовать для диагностики онкологических заболеваний. Сейчас БГУИР и Институт физиологии НАНБ при помощи разработанных подложек проводят исследования, связанные с диагностикой колоректального рака.

— В Беларуси пока подобные подложки не используются в клинической практике. Это связано с необходимостью отработки методики их применения, — рассказывает Анна. — Но за рубежом таким способом уже исследуют сыворотку крови. Сыворотка здорового человека имеет другой спектр по сравнению с сывороткой человека, у которого есть заболевание.

Исходя из опыта зарубежных коллег, внедрение этого метода имеет большие перспективы. Но очень важно провести целый комплекс исследований для реализации его практического применения, в которых нужно слаженное взаимодействие многих организаций.

По словам ученых, в других странах такой метод широко распространен. Однако подложки белорусского производства стоят дешевле. Нюансы производства исследователи держат в секрете, чтобы сохранить интерес к своему продукту. Сейчас интерес к разработке проявляют организации из России, стран Евросоюза и США.

— За рубежом стоимость этих подложек составляет от 15 до 75 евро. У нас стоимость одной подложки для зарубежных заказчиков варьируется от 5 до 30 евро. 5−7 евро стоит подложка на основе серебра и около 30 евро стоит подложка на основе золота.

В декабре прошлого года статью о разработке белорусских исследователей опубликовали в престижном научном журнале Nanoscale Research Letters. В этом июне ученые продемонстрируют свою разработку на выставке eMerge Americas в Майами в США, а в июле результаты исследования представят в Португалии — на поездку туда они выиграли грант.