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velcom стал "облачным" провайдером
31.05.2017 10:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Мобильный оператор velcom вышел на рынок облачных услуг и объявил о запуске сервиса виртуальной инфраструктуры — IaaS (Infrastructure as a Service). Об этом рассказали в пресс-службе компании.
В velcom готовы выделять неограниченные облачные ресурсы для любых задач — от размещения простых информационных систем до автоматизации производственных и сервисных процессов различных отраслей экономики. Среди потенциальных клиентов — разработчики веб- и бизнес-приложений, торговые сети, логистические операторы, заводы, предприятия, банки и IT-компании.
Облачная платформа построена на базе оборудования HPE из последней серверной линейки и средств виртуализации VMware. Она позволяет обрабатывать, хранить и свободно использовать различные данные, приложения и операционные системы. При этом для каждого пользователя можно индивидуально настроить доступ к тем или иным ресурсам — ограничить или, наоборот, расширить.
Облачный оператор в свою очередь берет на себя контроль и управление всей инфраструктурой — как физической, так и виртуальной. Отслеживать ее состояние будут круглосуточно, а уровень безопасности и надежности платформы будет одним из самых высоких в регионе.
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Мобильный оператор velcom вышел на рынок облачных услуг и объявил о запуске сервиса виртуальной инфраструктуры — IaaS (Infrastructure as a Service). Об этом рассказали...
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