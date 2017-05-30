Мобильный оператор velcom вышел на рынок облачных услуг и объявил о запуске сервиса виртуальной инфраструктуры — IaaS (Infrastructure as a Service). Об этом рассказали в пресс-службе компании.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В velcom готовы выделять неограниченные облачные ресурсы для любых задач — от размещения простых информационных систем до автоматизации производственных и сервисных процессов различных отраслей экономики. Среди потенциальных клиентов — разработчики веб- и бизнес-приложений, торговые сети, логистические операторы, заводы, предприятия, банки и IT-компании.

Облачная платформа построена на базе оборудования HPE из последней серверной линейки и средств виртуализации VMware. Она позволяет обрабатывать, хранить и свободно использовать различные данные, приложения и операционные системы. При этом для каждого пользователя можно индивидуально настроить доступ к тем или иным ресурсам — ограничить или, наоборот, расширить.

Облачный оператор в свою очередь берет на себя контроль и управление всей инфраструктурой — как физической, так и виртуальной. Отслеживать ее состояние будут круглосуточно, а уровень безопасности и надежности платформы будет одним из самых высоких в регионе.