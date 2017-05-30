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"Надеюсь, это не коды ядерных ракет". Трамп озадачил интернет-пользователей непонятным словом
31.05.2017 11:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Президент США Дональд Трамп допустил опечатку в твите и случайно создал новый интернет-мем — covfefe. Об этом рассказывает
«Несмотря на постоянное негативное covfefe прессы», — написал Трамп в своем официальном твиттер-аккаунте. Что такое covfefe — никто не знает. В английском языке такого слова нет.
Интернет-пользователи принялись гадать, что значит странное слово. За считанные часы хештег #covfefe стал самым популярным в мировом твиттере.
«Весь мир сейчас пытается угадать, что такое covfefe»
«Мы искренне надеемся, что covfefe — это не код для запуска ядерного оружия. Если это так, было бы весело. Позже»
«Кто из нас не допускал неловкую опечатку, имея возможность мгновенно запустить примерно 750 ядерных ракет».
«Вот перевод covfefe с русского
Английский: covfefe
Русский: я уходу в отставку"
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Президент США Дональд Трамп допустил опечатку в твите и случайно создал новый интернет-мем — covfefe. Об этом рассказывает Techcrunch.
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