Президент США Дональд Трамп допустил опечатку в твите и случайно создал новый интернет-мем — covfefe. Об этом рассказывает Techcrunch .



Фото: Reuters

«Несмотря на постоянное негативное covfefe прессы», — написал Трамп в своем официальном твиттер-аккаунте. Что такое covfefe — никто не знает. В английском языке такого слова нет.

Интернет-пользователи принялись гадать, что значит странное слово. За считанные часы хештег #covfefe стал самым популярным в мировом твиттере.

«Весь мир сейчас пытается угадать, что такое covfefe»

We are desperately hoping #covfefe is not a code to launch the nukes. If it is, it’s been fun. Later. — Rogue NASA (@RogueNASA) 31 мая 2017 г.

«Мы искренне надеемся, что covfefe — это не код для запуска ядерного оружия. Если это так, было бы весело. Позже»

Who among us hasn't had an embarrassing typo blow up while casually possessing the ability to launch ~750 nukes instantaneously at whatever. — Kelsey D. Atherton (@AthertonKD) 31 мая 2017 г.

«Кто из нас не допускал неловкую опечатку, имея возможность мгновенно запустить примерно 750 ядерных ракет».

«Вот перевод covfefe с русского

Английский: covfefe

Русский: я уходу в отставку"

В словаре Urban Dictionary, который составляют пользователи, появилось сразу несколько шутливых толкований загадочного термина. Например, такое: «Слово, которое используют, чтобы закончить твит, который вообще не следовало начинать».

