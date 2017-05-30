Фрегат «Адмирал Эссен» и подлодка «Краснодар» осуществили пуски крылатых ракет «Калибр» из восточной части Средиземного моря по террористам ИГИЛ. Видео боевых пусков было опубликовано на официальном канале YouTube Минобороны России.

Удары наносились по укрытиям террористов, где находилась тяжелая техника, и по скоплениям живой силы боевиков. Всего было запущено четыре ракеты.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube . Подписывайтесь!

«Адмирал Эссен» был передан ВМС России 7 июня 2016 года. Это хорошо вооруженный корабль дальней морской зоны. Водоизмещение фрегата достигает 4 тыс. тонн, скорость хода — 30 узлов, автономность плавания — 30 суток.

На его борту размещены пусковые установки крылатых ракет «Калибр-НК», две шестиствольные скорострельные 30-мм установки АК-630М, 100-мм артиллерийская установка А-190, зенитный ракетный комплекс «Штиль-1» и одна реактивная бомбометная установка РБУ-6000. Кроме того, фрегат вооружен двумя двухтрубными 533-мм торпедными аппаратами.

Подлодка «Краснодар» относится к проекту 636.3 «Варшавянка». Это усовершенствованный вариант экспортной подлодки проекта 877ЭКМ. За рубежом она получила прозвище «Черная дыра» за свою малошумность.

Субмарина вооружена крылатыми ракетами «Калибр», способными поражать цели на дальности до 2500 км. Корпус подлодки покрыт особым материалом, который скрывает лодку от гидролокаторов.