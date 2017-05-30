В КНДР выпустили свой iPad

Северокорейская технологическая компания Ryonghung выпустила анонсировала новое портативное устройство. Его название может показаться знакомым — iPad. Об этом рассказывает Gizmodo .



Изображение: gizmodo.com

Новый iPad от Ryonghung оснащен четырехъядерным процессором с тактовой частотой 1,2 ГГц, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Также у него есть HDMI-разъем, возможность подключить клавиатуру и установить «сетевое соединение». Правда, большинство жителей КНДР не имеют доступа к глобальной Сети.

Операционная система, на которой работает гаджет, неизвестна. Новинка может осуществлять «чтение различных источников цифровой информации и работу с документами». На нем есть более 40 приложений. В рекламе устройства сообщают, что iPad «популярен среди покупателей».



Изображение: gizmodo.com

Планшет не удивил характеристиками, кроме одной детали — грубого нарушения товарного знака Apple. Пока неизвестно, как компания отрегировала на северокорейскую новинку.