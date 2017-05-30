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Премиальный ноутбук ASUS ZenBook 3 Deluxe подешевел на $500

31.05.2017 10:56 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания ASUS объявила новую дату выхода и стоимость премиального ноутбука ZenBook 3 Deluxe, который был представлен еще в январе и должен был поступить в продажу в мае. Теперь же сообщается, что новинку можно будет купить летом. Стартовая цена снижена с $1699 до $1199.

ZenBook 3 Deluxe имеет 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 х 1080 пикселей, защиту которому обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass 5. За производительность отвечает процессор Intel Core i5-7200U или i7-7500U. Объем оперативной памяти составляет 8/16 ГБ, твердотельной – 256/1024 ГБ.

Премиальный ноутбук ASUS ZenBook 3 Deluxe подешевел на 0

Еще новинка располагает клавиатурой с подсветкой, встроенным в экран сканером отпечатков пальцев, четырьмя динамиками Harman Kardon, адаптерами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1, двумя портами USB Type-C и Thunderbolt 3. Время автономной работы достигает 9 часов. Размеры составляют 329,6 x 214 x 12,9 мм при массе 1,1 кг.

 
 
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Компания ASUS объявила новую дату выхода и стоимость премиального ноутбука ZenBook 3 Deluxe, который был...

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