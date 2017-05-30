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ASUS VivoBook S15 – доступный ноутбук, оснащенный клавиатурой с подсветкой

31.05.2017 10:55 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания ASUS представила недорогой 15,6-дюймовый ноутбук VivoBook S15. Младшая версия получила экран с разрешением 1376 x 768 пикселей, тогда как старшая модель может похвастаться матрицей формата 1920 х 1080 пикселей.

За производительность отвечают процессоры Intel Core седьмого поколения. Топовая версия имеет i7 7500U и оснащается графикой NVIDIA GeForce 940MX. Объем оперативной памяти может достигать 16 ГБ, твердотельной 128/256/512 ГБ. Также есть вариант с жестким диском на 2 ТБ.

ASUS VivoBook S15 – доступный ноутбук, оснащенный клавиатурой с подсветкой

Еще новинка располагает клавиатурой с подсветкой, встроенным в тачпад сканером отпечатков пальцев (опция), портами USB Type-C, USB Type-A, USB 2.0 (x2) и HDMI. Габариты устройства равны 361,4 х 243,5 х 17,9 мм при массе 1,7 кг.

Ноутбук VivoBook S15 можно будет купить летом по цене от $499.

 
 
Ссылка на источник 15
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Компания ASUS представила недорогой 15,6-дюймовый ноутбук VivoBook S15. Младшая версия получила экран с...

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