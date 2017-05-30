Представлен недорогой мультимедийный ноутбук ASUS VivoBook Pro 15

Компания ASUS расширила линейку недорогих ноутбуков VivoBook. Ее дополнила новая 15,6-дюймовая модель VivoBook Pro 15.

Новинка располагает экраном с разрешением 1920 х 1080 или 3840 x 2160 пикселей. Старшая версия оснащается процессором Intel Core i7-7700HQ, 16 ГБ оперативной памяти и графикой NVIDIA GeForce 1050. В качестве накопителя может выступать SSD емкостью 128/256/512 ГБ или жесткий диск на 2 ТБ.





Также устройство может похвастаться клавиатурой с подсветкой, опциональным сканером отпечатков пальцев в тачпаде, портами USB Type-C и USB 3.0 Type-A. Габариты компьютера равны 380 х 256 х 19,2 мм при массе 1,99 кг. Версия с сенсорным экраном весит 2,29 кг.

Ноутбук VivoBook Pro 15 поступит в продажу летом по цене от $799.