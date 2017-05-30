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ASUS представила самый легкий, тонкий и мощный ZenBook

31.05.2017 10:50 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания ASUS представила ноутбук ZenBook Pro (UX550). Производитель утверждает, что этом самый тонкий, легкий и мощный ноутбук в линейке.

Он оснащается 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 х 1080 или 3840 x 2160 пикселей. Есть также версия с сенсорным экраном. Все варианты базируются на процессорах Intel Core седьмого поколения. Топовая построена на Core i7-7700HQ. За графику отвечают ускоритель NVIDIA GeForce GTX 1050 или GTX 1050 Ti. Объем оперативной памяти составляет 8/16 ГБ, твердотельной – 256/512/1024 ГБ.

ASUS представила самый легкий, тонкий и мощный ZenBook

Еще новинка может похвастаться клавиатурой с подсветкой, встроенным в тачпад сканером отпечатков пальцев (опция), четырьмя динамиками Harman Kardon по 3 Вт каждый, двумя портами USB Type-C и двумя USB 3.1 Type-A. Аккумулятора хватает на 14 часов автономной работы. Габариты устройства равны 365 х 251 х 18,9 мм при массе 1,8 кг.

Ноутбук ASUS ZenBook Pro поступит в продажу летом по цене от $1299.

 
 
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Компания ASUS представила ноутбук ZenBook Pro (UX550). Производитель утверждает, что этом самый тонкий, легкий и...

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