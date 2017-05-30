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ASUS ZenBook Flip S – самый тонкий ноутбук-перевертыш

31.05.2017 10:45 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания ASUS представила новый ноутбук ZenBook Flip S (UX370). Производитель утверждает, что это самый тонкий ноутбук-перевертыш, а также один из самых легких.

Новинка располагает 13,3-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 1920 x 1080 или 3840 x 2160 пикселей. В качестве процессора может выступать Intel Core i5-7200U или i7-7500U. Объем оперативной памяти составляет 8/16 ГБ, твердотельной 128/256. Также есть вариант PCIe-накопителем на 1 ТБ.

ASUS ZenBook Flip S – самый тонкий ноутбук-перевертыш

Еще устройство оснащено адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1, VGA-камерой, клавиатурой с подсветкой и двумя портами USB Type-C. Время автономной работы достигает 11,5 часов. Толщина компьютера составляет 10,9 мм, масса - 1,1 кг.

Ноутбук ASUS ZenBook Flip S поступит в продажу летом по цене от $1099.

 
 
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Компания ASUS представила новый ноутбук ZenBook Flip S (UX370). Производитель утверждает, что это самый тонкий...

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