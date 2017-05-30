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Представлены процессорные ядра Cortex-A75 и Cortex-A55

31.05.2017 10:57 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания ARM представила новые вычислительные ядра для мобильных процессоров - Cortex-A75 и Cortex-A55. Также производитель рассекретил графический ускоритель Mali-G72.

Новые высокопроизводительные ядра Cortex-A75 превосходят существующие Cortex-A73 на 22% при тех же частотах, а энергоэффективные Cortex-A55 в 2,5 раза лучше Cortex-A53 по такому параметру, как производительность на один милливатт. Про графический контроллер Mali-G72 говорится лишь то, что он подходит для мобильных игр и виртуальной реальности.

Представлены процессорные ядра Cortex-A75 и Cortex-A55

Новые ядра поддерживают технологию DynamIQ technology, которая позволяет производителям процессоров создавать произвольные конфигурации. Например, можно взять четыре ядра Cortex-A75 и одно Cortex-A55, тогда как ранее в рамках архитектуры big.LITTLE были доступны только объединения с четным количеством ядер.

Первым процессором с ядрами Cortex-A75 и Cortex-A55 должен стать Qualcomm Snapdragon 845, который заявлен для смартфона Samsung Galaxy S9.

 
 
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Компания ARM представила новые вычислительные ядра для мобильных процессоров - Cortex-A75 и Cortex-A55. Также...

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