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Intel представила 18-ядрный процессор Core i9-7980XE

31.05.2017 12:42 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Intel в рамках выставки Computex 2017 официально представила 14-нанометровые процессоры Core X, предназначенные для профессионалов и энтузиастов.

Всего в линейку входит девять процессоров, из которых пять являются представителями новой флагманской линейки Core i9.

Топовый Core i9-7980XE имеет 18 вычислительных ядер с тактовой частотой до 4,5 ГГц. Стоит он внушительные $1999. Младший Core i5-7640X с четырьмя ядрами частотой от 4 ГГц обойдется в $242. Полный список процессоров и их характеристики приведен на картинке ниже.

Intel представила 18-ядрный процессор Core i9-7980XE

Все новинки созданы для работы с новым чипсетом Intel X299 и имеют исполнение LGA 2066. Представители Intel утверждают, что серия Core X превосходит прошлое поколение на 10% в многопоточных операциях и на 15% в однопоточных.

 
 
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Компания Intel в рамках выставки Computex 2017 официально представила 14-нанометровые процессоры Core X,...

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