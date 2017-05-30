Презентация видеокарт AMD Radeon RX Vega отложена на два месяца

Презентация потребительских видеокарт AMD Radeon RX Vega состоится через два месяца. Об этом было объявлено в рамках выставки Computex 2017, сообщает InGame .

Анонс новинок состоится на мероприятии Siggraph 2017, которое пройдет с 30 июля по 3 августа. Также было объявлено, что профессиональная видеокарта Radeon Vega Frontier Edition поступит в продажу 27 июня. Цена будет обнародована позже.

Поговаривают, что к выпуску готовятся ускорители Vega Core, Vega Eclipce и Vega Nova. Все они могут получить быструю память HBM2, стоимость которой составляет $80 за один чип емкостью 4 ГБ.





Vega Core стоимостью $400 составит конкуренцию GeForce GTX 1070. Ускоритель Vega Eclipse будет продаваться за $500 и соперничать с GeForce GTX 1080, а флагманская Vega Nova обойдется покупателям в $600 и должна быть такой же мощной как GeForce GTX 1080 Ti.