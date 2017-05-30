«Яндекс» выпустил голосовой помощник для Android

Компания «Яндекс» выпустила публичную бета-версию голосового помощника «Алиса» для Android, сообщает портал vc.ru.

Текущая версия умеет прокладывать маршруты, показывать адреса заведений, говорить о погоде, а также искать информацию в интернете. Общение с помощником происходит в форме диалога. Ему можно задавать вопросы голосом или вводить их вручную на клавиатуре.





Пока что «Алиса» способна понимать контекст разговора, только когда речь заходит о погоде или о той или иной организации. В остальных случаях она работает в формате «один вопрос — один ответ». Если голосовой помощник не смог ответить на вопрос, то предлагает поискать информацию в «Яндексе».

Также «Алиса» умеет открывать несколько сторонних приложений и шутить. Например, на просьбу журналистов «спеть песню», она процитировала строки из песен Бориса Гребенщикова и Oxxxymiron.