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В США показали самый большой в мире самолет
01.06.2017 10:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Самолет Stratolaunch с самым большим в мире размахом крыла — 117 метров — впервые выведен в среду из ангара в пустыне Мохаве (штат Калифорния). Об этом сообщает
Машина, созданная корпорацией Orbital OTK, предназначена для запуска с высоты 9100 метров космических ракет-носителей. Она оснащена шестью двигателями Pratt&Whitney PW4056 и представляет собой два фюзеляжа длиной 72 метра каждый, соединенных общим крылом. Масса самого самолета — 250 тонн, а с полной нагрузкой — 590 тонн.
«Мы рады сообщить о том, что в работе по созданию самолета Stratolaunch преодолена важная веха на пути к созданию удобного, надежного и повседневного способа доставки грузов на низкую околоземную орбиту, — сообщил в распространенном интернет-порталом
По словам Флойда, Stratolaunch создан как воздушная платформа для запуска ракет-носителей Pegasus XL. На первом этапе он будет нести одну ракету- носитель, а в дальнейшем — до трех ракет.
На протяжении последних нескольких недель, по словам Флойда, в ангаре, где строили самолет, были разобраны стапели высотой с трехэтажный дом, на которых собирался «Стратолонч» и впервые была опробована прочность его 28-колесного шасси. «Это стало важным шагом в подготовке самолета к наземным испытаниям, к запуску двигателей, рулежке на взлетной полосе и, в конце концов — к первому полету», — добавил он. Первый демонстрационный запуск с борта Stratolaunch ожидается, по его словам, в 2019 году.
«Такой способ запуска ракет напоминает эксперименты ВВС США в 1950—1960-х годах, когда экспериментировали с аппаратом X-plane, — отметил в этой связи журнал
Компания Stratolaunch была создана в 2011 году американским миллиардером Полом Алленом, одним из основателей корпорации Microsoft. Его состояние достигает $ 18,6 млрд, и он занимает 40-ю строчку в списке богатейших людей в мире.
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Самолет Stratolaunch с самым большим в мире размахом крыла — 117 метров — впервые выведен в среду из ангара в пустыне Мохаве (штат Калифорния). Об этом сообщает ТАСС.
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