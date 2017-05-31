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Сколько раз выдерживает заправку картридж печатающего или копирующего устройства?
01.06.2017 08:40 — Новости Hi-Tech | Сетевые решения
Принтеры и ксероксы делятся на две группы: одни имеют лазерные устройства для печати, а вторые — струйные. Поскольку эти способы печати различаются, то и число заправок картриджей тоже варьируется. В сферу деятельности группы компаний "Холмикс" входит обслуживание оргтехники. Сюда можно причислить такие услуги, как продажа периферийных устройств и расходных материалов к ним, реализация запасных частей, поставка сетевого оборудования и телефонии, комплектующих к персональным компьютерам и многое другое.
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<h2>Сколько раз можно заправлять картридж лазерного устройства? </h2>
Если вы корректно использовали технику, то, в зависимости от состояния барабана, заправлять лазерный картридж можно от 5 до 15 раз. Если вы не рискнете самостоятельно заняться этим трудоемким процессом, то рекомендуем обратиться в сервисный центр.
Лазерный картридж, как и любое печатающее устройство, имеет подвижные детали, которые с течением времени могут попросту изнашиваться. Замена подвижных деталей и называется восстановлением картриджа. Эту процедуру придется делать регулярно после нескольких циклов заправки и расхода тонера. Если в характеристиках вашего картриджа указан ресурс от 1000 до 3500 страниц, то ремонт нужно будет производить примерно после 4 замены порошка. Если картридж обладает большой емкостью, то замена подвижных деталей производится с каждой заправкой.
Для струйных картриджей немного другие правила заправки. Расходные материалы для своего струйного печатающего или копирующего устройства вы найдете на нашем сайте shop.holmix.ru. Если правильно выполнять все операции по заправке струйных аппаратов, то картридж способен выдержать больше 10-20 циклов.
<h2>На какие нюансы стоит обратить внимание?</h2>
<ol>
<li>Когда краска в картридже закончилась, его нужно заправить в течение 2-х дней. </li>
<li>Если картридж пустой, то до заправки сопла в головке нужно заклеить обычным скотчем. </li>
<li>В некоторых картриджах есть счетчик чернил. После заправки его нужно обнулить, и устройство будет работать корректно. </li>
</ol>
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Принтеры и ксероксы делятся на две группы: одни имеют лазерные устройства для печати, а вторые — струйные. Поскольку эти способы печати различаются, то и число...
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