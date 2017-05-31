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Беларусь обогнала США в "Глобальном индексе миролюбия"

01.06.2017 11:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Сотрудниками Института экономики и мира (The Institute for Economics and Peace) была проанализирована ситуация в 163 странах мира, где проживает 99,7 процентов населения. На основе полученных данных они составили «Глобальный индекс миролюбия» (Global Peace Index).

Беларусь обогнала США в "Глобальном индексе миролюбия"

При составлении рейтинга исследователи учитывали уровень сплоченности общества, соблюдение прав человека, уровень террористической угрозы, а также насколько стабильно экономическое и политическое положение в стране.

Беларусь в текущем рейтинге смогла подняться на 4 пункта и занять 103 позицию. В этом показателе Беларусь опередила США — 114 место (падение на 11 пунктов) и Россию — 151 место.

Беларусь обогнала США в "Глобальном индексе миролюбия"

У наших соседей дела обстоя гораздо лучше: Латвия занимает 32 строчку рейтинга, Польша — 33-ю, Литва — 37-ю строчку.

Украина в списке заняла 154 место. Тройка аутсайдеров — Ирак (161), Афганистан (162) и Сирия (163), а самыми миролюбивыми оказались Исландия, Новая Зеландия и Португалия.

Согласно индексу 93 страны улучшили свои позиции, а 68 — наоборот потеряли. Сотрудники института объяснили положительную динамику зафиксированым ими низким уровня государственного террора в рассматриваемых странах, а также выводом иностранных войск из Афганистана. Подводя итог, авторы индекса отмечают, что говорить об устойчивой тенденции укрепления мира пока преждевременно.

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Сотрудниками Института экономики и мира (The Institute for Economics and Peace) была проанализирована ситуация в 163 странах мира, где проживает 99,7 процентов населения. На основе...

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