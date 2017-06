Сотрудниками Института экономики и мира (The Institute for Economics and Peace) была проанализирована ситуация в 163 странах мира, где проживает 99,7 процентов населения. На основе полученных данных они составили «Глобальный индекс миролюбия» (Global Peace Index).





При составлении рейтинга исследователи учитывали уровень сплоченности общества, соблюдение прав человека, уровень террористической угрозы, а также насколько стабильно экономическое и политическое положение в стране.

Беларусь в текущем рейтинге смогла подняться на 4 пункта и занять 103 позицию. В этом показателе Беларусь опередила США — 114 место (падение на 11 пунктов) и Россию — 151 место.





У наших соседей дела обстоя гораздо лучше: Латвия занимает 32 строчку рейтинга, Польша — 33-ю, Литва — 37-ю строчку.

Украина в списке заняла 154 место. Тройка аутсайдеров — Ирак (161), Афганистан (162) и Сирия (163), а самыми миролюбивыми оказались Исландия, Новая Зеландия и Португалия.

Согласно индексу 93 страны улучшили свои позиции, а 68 — наоборот потеряли. Сотрудники института объяснили положительную динамику зафиксированым ими низким уровня государственного террора в рассматриваемых странах, а также выводом иностранных войск из Афганистана. Подводя итог, авторы индекса отмечают, что говорить об устойчивой тенденции укрепления мира пока преждевременно.