МТС представил новые тарифы с пакетами 4G-трафика

Мобильный оператор МТС анонсировал новые тарифы с дополнительным трафиком в сети 4G. Об этом сообщает сайт компании.



Фото: nahnews.org

Линейка 4G состоит из четырех тарифных планов: «4G лайт», «4G мини», «4G макси» и «4G мега». Их абонентам ежемесячно начисляется от 250 МБ до 3 ГБ мобильного интернета в любых сетях МТС (2G/3G/4G) и дополнительный аналогичный пакет в сети LTE. Абонентская плата составит от 5,45 до 25,9 рублей.

4G лайт 4G мини 4G макси 4G мега Пакет интернета 500 Мб 250 Мб 2G/3G/4G + 250 МБ 4G 1,5 Гб 768 Мб 2G/3G/4G + 768 МБ 4G 3 Гб 1,5 Гб 2G/3G/4G + 1,5 ГБ 4G 6 Гб 3 Гб 2G/3G/4G + 3 ГБ 4G Пакет минут в сети МТС 250 минут 500 минут 1000 минут 2000 минут Ежемесячная плата до 30 сентября 2017 5,45 рублей 10,79 рублей 15,80 рублей 25,90 рублей Ежемесячная плата с 1 октября 2017 5,9 рублей 11,9 рублей 17,9 рублей 26,9 рублей

Для новых клиентов, которые подключатся до 15 ноября 2017 года, будет действовать скидка на ежемесячный платеж 50%. Кроме этого, для новых абонентов оператор обещает бесплатно удвоить пакеты мобильного интернета. Оба бонуса предоставляются на 90 дней.

Существующие абоненты при переходе на новую линейку до 15 ноября 2017 года включительно будут получать увеличенные пакеты мобильного интернета в течение 90 дней.